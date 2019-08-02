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【元朗襲擊】何君堯稱非恐嚇朱凱廸　點名批泛民煽動促警徹查 (13:55)

7月21日元朗發生暴力襲擊事件，大批白衣人在當區及港鐵站內手持藤條、木棍等襲擊市民，多人受傷。立法會議員何君堯當日被拍攝到與白衣人握手，但他多次聲稱與事件無關，其後其父母墳墓遭到破壞，他曾於facebook專頁直播指事件與立法會議員朱凱廸有關，稱前面有「生路」及「不生路」，要朱凱廸選擇。何君堯今日（2日）解釋稱，「生路」及「不生路」意思為呼籲朱凱迪「懸崖勒馬」，並非恐嚇，形容自己的言論「頂得住天地，對得住良心」。

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何君堯自稱在事件中走得最前端，認為自己作為議員責無旁貸，他促請警方遏止令社會動盪的事情，並認為部分泛民議員有份參與，要求警方徹查，「擒賊先擒王」。

何君堯指有3類人未被檢控，包括立法會議員，他點名林卓廷、鄺俊宇、朱凱廸、尹兆堅、鄭松泰，認為他們涉嫌煽動、公眾妨擾、非法集結，又指區議員譚凱邦涉嫌煽動群眾破壞荃灣辦事處。

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另外，他指有不明外籍人士參與活動，懷疑涉嫌幕後指揮及策劃行動，警方應該徹查，又認為有「滋事分子」進行「不合作運動」，呼籲市民不要參與，「青年人樣樣都可以做，但犯法事萬萬不可以做」，認為「罷工都唔啱」。

何君堯表示，會到灣仔警總正式書面投訴。他未有回應記者問題，有在場記者表示不滿，要求何君堯現身回答問題，其自稱義工的工作人員則表示會作反映。

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