【逃犯條例】「佔旺畫家」遭加控6項襲警　案件9月11日再訊 (11:40)

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據悉，襲警罪指控潘浩超擲出的雞蛋，濺中警員身體及盾牌。辯方無保釋申請，潘浩超將還押懲教署。

31歲被告潘浩超早前被控各一項襲警、刑事損壞及在公眾地方作出擾亂秩序的行為，控方今日將「在公眾地方作出擾亂秩序的行為」修訂控罪改控「參與未經批准的集結」，以及加控6項襲警罪，指他襲擊女督察譚柔麗、警長文振寰、偵緝警長方志洋、偵緝警長盧偉東、偵緝警員陳梓軒、偵緝警員盧卓基及警員梁綽熙。辯方申請毋須答辯，押後以等待索取法律意見及文件。

據悉，早前他被指控在灣仔警署外的公眾地方作出擾亂秩序的行為，即說粗言穢語、辱罵性或侮辱性言詞，並向警務人員高舉中指，以上行為包括在參與「未經批准的集結」的控罪內。

另外，被告牽涉另一宗刑事損壞罪的案件，據悉他於高等法院進行安檢時，被搜出一把鎅刀，但他拒絕丟棄，與保安爭執下，被告損毀一張桌子。被告不認罪，此案將於下月26日開審，審期兩天，控方將傳召5名證人。

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