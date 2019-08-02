【逃犯條例】團隊屢遭威嚇　朱凱廸稱遭誣衊與黃之鋒引發元朗襲擊事件 (12:55)

民主派立法會議員朱凱廸昨（1日）開記者會，表示在過去一周接連收到威嚇信息，當中包括有黑社會在「江湖」呼籲暗殺他，他今早（2日）接受電台訪問時說，過去一周收到的4個恐嚇信息，當中兩個跟另一名立法會議員何君堯父母的墳墓上月遭破壞有關，而他的團隊亦受到威嚇所影響，令朱的辦事處一度不敢開門。
朱凱廸今早在港台節目訪問表示，事件源於上月24日，何君堯於其網上直播中提到其父母的墳墓遭受破壞，聲稱是朱凱廸派人所為而起。朱凱廸說，其後分別在同月25日及30日先後收到共4個恐嚇信息，包括何君堯當日在直播中促其選「生路」及「不生路」的威嚇言論，另外兩個亦跟何父母墳墓被破壞有關；朱凱廸又稱，收到消息「具體有某個黑幫要用幾多錢、找哪些人暗殺我」，另有信息威脅，指其團隊破壞何父母之墳，會被「某個鄉」抓去。
朱凱廸透露，有疑似來自「江湖人士」的錄音在一些Whatsapp群組、鄉派及黑幫之間流傳，指他與香港眾志秘書長黃之鋒在7．21派人入元朗，導致白衣人襲擊事件發生；並稱他因與何君堯有世仇而破壞其父母墳墓，因而有人找他尋仇。朱凱廸認為威嚇事件表面看是建基於被誣衊而起，但他認為實際是因他的政見所致，稱事件影響香港人的言論及政治自由；又指自己雖自從收到威嚇信息後便加以警惕，惟事件至30號仍未見有所緩和，故決定預約警方於今日報案。
被問到其團隊成員情況，朱凱廸表示有幾名同事已被叮囑不要單獨上街，而辦事處關閉一輪後已重開，現安排多點人手作照應。他希望警方積極介入調查將威脅解除，同時指根據2016年的經歷，若接受警方保護或會令他難以執行職務及參與示威，故會視乎警方建議決定是否需要保護安排。
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