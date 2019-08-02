【逃犯條例】職工盟盼罷工換政府回應　工聯會籲公務員顧專業形象 (10:56)

反修訂《逃犯條例》風波持續，有公務員發起今晚（2日）在遮打花園舉行集會，另有網民擬下周一（5日）發起全港罷工及7區集會，籲公務員響應。職工盟主席吳敏兒今早出席商台節目時認為，一日罷工對本港經濟影響有限，她指元朗襲擊事件已嚇怕外國人不敢來港，認為社會當前氣氛非由罷工所造成，預計上班的市民下周一或面臨不便，惟希望能換來政府的回應。
反對公務員參與罷工的工聯會理事長黃國認為，罷工是工會的「殺手鐧」，要到情況嚴重才會發動，而現時示威活動經常出現「光復香港」等口號，是朝「港獨」方向發展，又指本港目前經濟愈來愈差，「不合作運動」更造成社會混亂，呼籲公務員顧及其專業形象，考慮有關行為會否影響其他市民。
被問到今晚公務員參加集會是否有違政治中立，黃國表示，市民享有參與集會的自由和權利，但認為公務員偏離其身分出席集會並不妥當。至於有官員就政治立場表態，他指出，根據《公務員守則》，公務員要不偏不倚執行特區政府的政策，大家可於制訂過程中發表意見，但政策制定後，公務員便要執行。
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