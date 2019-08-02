【逃犯條例】特朗普：不知道中國對香港騷亂持續的態度　無需給予建議 (10:13)

香港反修例風波持續，美國總統特朗普周四（1日）表示，香港的「騷亂」（riots）已持續一段長時間，又稱他不知道中國對香港的態度，指這是香港和中國之間的事情，「他們不需要建議」（They don't need advice）。
特朗普周四離開白宮前往俄亥俄州辛辛那提參加集會前，被記者問到香港發生的示威風波時，他回答說：「香港可能正在發生事情，因為你看看發生的事情，騷亂持續了很長時間。我不知道中國的態度是什麽，有人說，他們到了某一刻會想要制止這個狀況，但那是香港和中國之間的事情，因為香港是中國的一部分，他們必須自己解決。他們不需要建議。」
中共主管外交事務最高級人員、中共中央政治局委員楊潔篪，周四透高官媒《新華社》開腔，點名批評美國，稱美國等一些西方國家政府「顛倒黑白、混淆是非」，並「煽風點火」，安排高級官員會見「反中亂港頭面人物」，形容這是為香港「激進暴力分子的違法行為撐腰打氣」，稱這些行徑是對中國內部事務的粗暴干涉，認為是對國際法和國際關係基本準則的公然踐踏。楊潔篪要求美國等一些西方國家政府，立即停止以任何形式干預香港事務。
（美國之音/法新社）
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