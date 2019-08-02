警突擊搜查火炭物資倉拘7男1女　涉藏武器爆炸品 (09:45)

沙田警區助理指揮官（刑事）陳昕警司今日（2日）凌晨交代案情，昨晚約9時，沙田警區警員於沙田坳背灣街處理一宗爆竊案時，發現4名推手推車的男子形迹可疑，手推車上載有紙皮箱及紅白藍膠袋，警員上前截查，發現兩支壘球棍、一袋直徑1厘米的鋼珠、大量示威使用的物品，包括護具、通訊器材及擴音器。

警方認為，近日示威及暴力衝突中見到示威者使用疊球棍，該4名男子亦無合理解釋為何藏有上述物品，於是以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕他們，並利用其中一名被捕者身上的鑰匙搜查上址一單位。警方進入目標單位時遇到阻撓，單位內有人以椅阻擋大門，警員最後成功推開大門。

陳昕補充，警方行動時並無搜查令，是次行動是突發事件，警員相信附近單位有其他與案有關的證物，根據《警隊條例》232章50(6)條，警方有權在案發現場附近的單位進行搜查及檢取證物。

經搜查後警方在單位內檢獲兩把弓、6枝箭、一個已製成的懷疑汽油彈、一批懷疑用作製造汽油彈的原材料及含有大麻成分的精油，單位內3男1女涉嫌「藏有攻擊性武器」、「無牌管有爆炸品」，以及因無牌管有或分發含有大麻成份的精油，涉嫌違反香港法例第138章《藥劑業及毒藥條例》被捕。

被捕男女年齡介乎24至31歲，現正被扣留調查。案件由沙田警區重案組跟進。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

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