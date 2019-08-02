警搜火炭物資倉拘8人包括陳浩天　涉藏有武器爆炸品【多圖】 (01:23)

【01:13】立法會議員引述消息表示，有被捕者被帶到馬鞍山警署。部分示威者即離開，前往馬鞍山。

【01:10】沙田警署派出一名值日官，抄下義務律師的個人資料。律師要求知道警隊哪一隊警員拘捕火炭工廈的當事人，值日官表示會替他查問。

【00:55】示威者把其中一個沙田警署閘口的障礙物搬開，想讓一名義務律師進內，但沒有警員理會律師的喊話。

【00:45】火炭喜利佳工業大廈外，大批警員先後把多人押上警車離開。其中一名穿紅衣的被捕者為香港民族黨召集人陳浩天。

沙田警署外有示威者擊毁閉路電視。

【00:40】義務律師表示，到火炭喜利佳工業大廈外逾1小時，向警員登記了身分證6次，仍未獲准與被帶走的人接觸。立法會議員譚文豪要求警方交代被帶走的人去向，以及為何不准律師見被捕人士。沙田區助理指揮官（刑事）陳昕回應表示，要帶疑犯上警車到警署，要求在場市民讓路，之後律師可到警署見當事人。

據了解警方昨晚以警車載走了兩人，記者凌晨見工廈亦有兩人被扣留後樓梯。

【00:12】警方昨晚（1日）派出大批警員突擊搜查到火炭喜利佳工業大廈樓上一單位，疑被闢作示威者物資倉，部分警員全副武裝，搜獲多個頭盔等物品，帶走兩人調查。有市民獲悉後到沙田警署聲援，至晚上近凌晨零時，約百名示威者包圍沙田警署出入口，高叫「釋放義士」，有人撕走報案室外的告示紙張，亦有人用噴漆遮蔽警署門外閉路電視，又有人向警署2樓窗戶丟雞蛋。6名手持長盾、佩戴防暴裝備的警員在警署內戒備，其後退入室內。

部分示威者佔據沙田警署內的禾輋街，有人搬動鐵馬和水馬到警署外，堵塞出入口。另有人在警署外牆噴上辱罵警員的口號。

至今日（2日）凌晨零時，聚集的示威者愈來愈多。有警員持圓盾在警署上層攝錄示威情況，示威者不斷以綠色激光照向警員。

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