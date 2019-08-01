其士已故創辦人周亦卿長女爭產　阻吳家樂妻承繼21億元股份 (23:19)

原告周莉莉為周亦卿的長女，被告依次為周亦卿的五女周蕙蕙、六女周薇薇、周亦卿的妻子宮川美智子。根據入稟狀指出，周亦卿於2015年10月29日訂立一份遺囑，並委任案中3名被告擔任遺囑執行人。原告指出，該份遺囑在周亦卿不知情及未經同意內容或受五女、六女的不恰當影響下訂立，要求法院宣告該遺囑無效，以及批出死者遺產管理書予原告等。

根據其士國際年報，周亦卿與妻子宮川美智子共持有其士國際62.76%、合共1.89億股的股份，估計巿值21億元。

周亦卿享年82歲，生前有「升降機大王」的稱號，其創辦的其士國際及其士集團代理升降機及扶手電梯等業務，與日裔妻子宮川美智子育有六女一子。其中長女周莉莉正在其士國際擔任執行董事，孺子周維正則為非執董。至於五女周蕙蕙的丈夫為無綫藝員吳家樂，兩人育有一名女兒及一對雙胞胎兒子。

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