實惠列明分店落閘後屬私人地方　警入店唯一合法理由：「須予逮捕」者在店內 (22:42)

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該份發予分店經理的通告題為「店舖緊急應變措施（四）危機管理」，指出鑑於近日各區常有遊行示威等公眾活動，實惠各分店可能會遇到突發事情，影響正常運作。通告指示分店經理，若預計突發事件可能危及員工和顧客的人身安全，應立即落閘提早關門，並在安全情況下疏散顧客及員工；若店外情況有危險，可讓顧客及員工留在店內，直至他們可安全離開。

通告又列出店舖正落閘或已落閘時，警方要求入店的處理程序。店員首先要告知警方負責人，店舖屬私人地方，「不容許任何人包括警方進入」；之後要求警察出示委任證並逐一記錄。若警察要求入店，店方應要求警方出示手令（warrant）；若警方無手令仍要求入內，店員應要求警方交代目的。通告並指出，只有要逮捕「須予逮捕」者，才是警方入店的合法理由，「其他理由都可以拒絕警方進入」，店方同時應要求警方交代「須予逮捕」者在店內的理由，以作記錄。

實惠發言人回覆《明報》查詢指出，有關通告是根據香港零售管理協會的呼籲而發出，今午由行政部電郵給各分店職員，希望盡力保障職員及顧客的人身安全，亦確保公司符合所有法例規則。

7．28上環衝突當晚，有示威者躲進信德中心7-11便利店。其後一批防暴警察要求進入已落閘的店內「調查一宗罪案」，便利店職員阻止時，遭一名警員警告他「阻礙警察執行職務」及「干犯阻差辦公的罪行」。

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