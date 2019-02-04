【逃犯條例】旺角遊行上訴明聆訊　警稱「僅因公共安全秩序」反對部分公眾活動 (22:00)

警方今晚（1日）在facebook發布影片，表示明晚在遮打花園的集會，以及周日（4日）在將軍澳的集會和遊行，均已獲不反對通知書；至於周六旺角集會及周日在西區科士街臨時遊樂場的集會，警方不反對集會，但反對之後的遊行。警方強調，反對部分公眾活動「只是基於公共安全及公共秩序考慮」。

另外，警方稱自6月9日至今，已有逾1200名警務人員及家人被網上「起底」，其中有人被盜用個人資料借貸，亦有網民公開警員子女學校資料，聲言要「接放學」，甚至有人煽動殺警。警方對此表示遺憾，警告有關行為可能干犯有犯罪或不誠實意圖而取用電腦、刑事恐嚇，或違反私隱條例。

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