【逃犯條例．多圖】金融界遮打花園集會　中資銀行經理撐罷工毋懼算帳：個人前途不重要 (20:44)

傍晚有金融界人士於遮打花園發起「快閃集會」，要求政府回應市民訴求。約1000人以傘為記，冒雨出席。在中資銀行工作的參加者表示，會響應下周一（5日）的罷工，不擔心被秋後算帳，「香港這個家的前途沒了，個人前途都不重要」。
大部分集會參加者身穿西裝，亮起手機閃燈，高呼「光復香港，時代革命」、「香港人罷工」等口號。另外有人派發寫上「法治傾倒，資金着草」、「自由不保，人才走佬」的標語單張。晚上約7時半，數百名集會人士由遮打花園出發，步行至國際金融中心，並在商場內叫喊口號，不少途人駐足拍照。其後眾人和平散去。
在中資銀行任職經理、26歲的何先生說，下周一會罷工，並且不擔心被秋後算帳，「如果香港這個家的前途沒了，個人前途都不重要」。然而，他說公司討論政治氣氛冷淡，相信響應罷工的人不多，但香港仍有很多公司，可積少成多。他有感金融界發聲太遲，因兩個月前法律界已有靜默遊行；又指出現時已有政治檢控等不公義的事發生。
在金融投資公司當文職的Shirley說，金融界很多時與中國資金有利益關係，所以不便公開表態，只可私下與相熟同事討論；但看見有近千人出席今次集會，非常感動。至於有說近日連串示威影響香港經濟，Shirley說影響一定有，「但香港沒有自由的話，外資也會陸續撤出」，不能只着眼當前利益受損。
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