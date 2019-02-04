菲傭涉襲擊猥褻少主　事主稱遭被告摸下體700次 (20:37)

37歲菲籍女被告VIVO Angela Villamer，昨否認3項對所看管兒童襲擊或虐待及2項非禮罪；案情指出，男童X今年10歲，被告在X 3歲時開始在其家工作，至去年9月離職，工作約6年。

控方在庭上播放男少主X的錄影會面，他憶述幾次遭被告襲擊的經過。X表示，2015年某日，他在游泳課後與被告一同回家，途經油麻地消防局時，被告突然拉扯其頭髮，使頭皮破損流血。X感到痛楚，並向被告投訴，被告只回答道：「我想這樣做。」

男童回家後，父親發現血漬揭發事件，並拍攝傷勢，其後父母在客廳安裝閉路電視，但X稱，被告施襲時會扭轉鏡頭。而扯髮事件後，X表示施襲情況持續，去年被告因為X不願穿襪，用腳踢其腹部；在過馬路時又揑扭X的手臂，造成瘀傷。

對於非禮的指控，X憶述洗澡後，被告替自己擦乾身體時，多次用手觸摸其下體；類似事件兩年間每日發生，合共約700次。X稱自己沒有告知父母與被告相處不快，因憂慮父母會有壓力，亦否認被告對自己好。案件未完明續。

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