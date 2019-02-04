【逃犯條例】網民新城市廣場「接放工」宣傳8．5罷工　金融業僱主：支持員工罷工 (21:50)

【21:50】約50名市民在新城市廣場4樓客戶服務中心排隊簽聯署，要求港府釋放被捕者，以及追究警察暴力。
【21:10】逾50名市民在新城市廣場內遊行，高呼「香港人罷工」口號，沿途呼籲市民加入隊伍。有在餐廳內吃晚餐的市民向遊行隊伍舉起拇指，並拍掌以示支持。
【20:40】現場約300名市民聚集。
【20:22】有網民於今晚（1日）發起在沙田新城市廣場「接放工」行動，向市民傳達8月5日「三罷」行動理念，現場約100人參與。有從事金融行業的僱主表示，會支持員工參與罷工，於當日維持最低限度的服務，他又指出電影橋段中的「警黑合作」場面在現實生活中浮面，元朗白衣人襲擊事件波及平民，有感社會機制失效，他表示：「無㗎啦，頂唔順就移民」。
「接放工」行動於晚上6時許開始，市民在新城市廣場、近沙田站出口的石柱貼上三罷宣傳海報，另外有市民用便條貼寫上心聲，包括「香港人加油」、「全城罷工」、「大家都病了，休息一天」等，現場更有人在商場5樓位置掛出「撤回惡法」、「痛心疾首」的直幡，大批市民高呼「沒有暴徒，只有暴政」口號，暫未見有保安人員驅趕。
居於大圍的王先生與妻子及女兒路過新城市廣場，其女兒在便利條上寫上多個「I love HK」字樣。王先生表示，對近期反修例的新聞感到痛心，相信年輕人是為香港前途而上街，卻被控暴動罪，認為「只有暴政」才會作無理的檢控。他認為這場政治風波是源於本港沒有公平的選舉制度，「不可以怪後生仔出來爭取，要爭取應有的事（民主）是很悲哀的」。
王先生又指出，打壓不能令年輕人噤聲，「打壓愈大，人們的反抗更厲害」。他表示，目前警民關係緊張，「好容易擦槍走火，好容易搞出人命」，他認為警隊經過專業訓練，不應該受情緒影響，即使受攻擊亦不應該在鬧市向市民舉起雷明登長槍，他相信警方有能力制服施襲者。他又表示，元朗白衣人襲擊波及平民，又有警員在上環推跌外籍女子，對本港治安及制度感到擔憂：「不是被警察打就被黑社會打」，不排除會為子女的未來選擇移民。他表示自己從事金融業，作為僱主會支持員工罷工，但顧客或需要協助，因此下周一（5日）會維持最低限度的服務。
部分年輕人在商場遊走，高呼「8月5日罷工」的口號，記者現場所見，商場3、4樓至少有8間商舖落半閘或關門。
響應網民號召「接放工」的成先生手持三罷宣傳單張，向途徑的市民展示。他表示，由6月9日開始，幾乎每一次反修例遊行集會都有參與，但政府都沒有正面回應市民五大訴求，他期望更多人可以響應罷工，迫使政府回應民意。他認為，罷工相對溫和，「有些人覺得罷工好激，但其實是和理非，因為每一次集會都有人被捕、被控告暴動罪都不是辦法」，他又說，控告暴動罪是「政治打壓」，「令人害怕，不敢出來，內心的自我審查已經令每一個人不敢發聲」。他稱，自己從事地盤行業，下周一會罷工，「如果政府不回應，擔心遲早會死人，普通人是否可以做多些？」
居於元朗的許先生是內地移民，在小學時期來港定居，他表示元朗白衣人襲擊事件令身邊不少朋友感到心寒，事發翌日幾乎所有朋友不敢乘搭西鐵回家，需要轉乘的士，「連回家都是一件危險的事」。他認為政府在事件中責任最大，哽咽說：「為什麼政府做錯事，年輕人嘗試矯正，卻要承受法律責任。」他期望政府回應民間五大訴求，當中成立獨立調查委員會最重要，因他不相信監警會的制度，「你何時聽過自己人查自己人會查到有結果？」他說，自己從事醫療儀器供應行業，未能參與罷工，但會在周六出席遊行。
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