美食博覽15日開鑼　20商戶向自備餐具市民提供優惠 (19:31)

美食博覽分為「公眾館」、「尊貴美食區」及「貿易館」三部分，共有1570多家來自20多個國家及地區的參展商參加，香港貿發局副總裁周啟良指出，參展商比去年多1%。

周啟良說，因應社會有很多公眾活動，美食博覽將加強保安，但相信遊行集會對活動影響不大，而今年書展非常順利，即使遇上大型遊行，參加人次亦與去年相若。他希望社會各界表達訴求時不要影響大家，亦不排除會請騷擾活動的人離場。

今年大會加強環保措施，擴大餐具借用服務，包括於博覽期間提供約5000個可循環使用餐盒及不銹鋼叉、約2000個可循環再用水杯，比去年多5倍。周啟良說，去年美食博覽約有50萬參與人次，環保餐具的供應一定不足以應付所有人所需，所以會場內會有兩個自助清洗餐具區域，鼓勵市民自備餐具，另外亦有至少20間商戶會向自備餐具的市民提供優惠。

美食博覽會與香港國際茶展、美與健生活博覽、家電·家品·博覽及國際現代化中藥及健康產品會議於本月15至19日，在香港會議展覽中心同期舉行。

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