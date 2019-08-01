【逃犯條例】段崇智晤中大生未允赴示威現場　學生批「錄音機」離場抗議 (18:43)

中大校長段崇智今午（1日）與學生對話，逾200人到場，對話原定兩小時，有學生戴頭盔到場。對話約一小時後，部分學生離場抗議以表不滿。
對話期間，多名學生問段崇智會否公開呼籲政府成立獨立調查委員會，段崇智未有正面回應，又稱已建議成立中立平台。
有學生問到段崇智會否效法嶺大校長鄭國漢到示威現場，段崇智稱暫時不會做決定。對於8月5日的「三罷」，段崇智稱罷工、罷課是每個人的自由，大學不會干涉及禁止，亦承諾不會處分參與的師生，但表示大學會照顧當日仍然上班上課的師生。
有學生發言後上前向段崇智遞上頭盔，有人高呼「不要做錄音機」、「講人話」；有學生批評運動發展至今50多天，段崇智太遲出來見學生。對話約一小時後，部分學生不滿段崇智的回應，離場抗議，有人高呼「一齊走」。
段崇智於對話前見記者，形容中大是大家庭，每個成員都是家人，他對有學生受傷、遇上挑戰感心痛，又稱校方會提供協助，包括臨時住宿及情緒支援等。他說，中大亦會提供法律支援，與法律界校友聯絡，保障學生權利。中大校方稱，有8名學生被捕。
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