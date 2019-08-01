中大盼研血癌新療法　免疫細胞「裝雷達」殺癌細胞 (19:02)

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本港每年有近2000宗血癌新症，約半數為65歲以下患者。中大醫學院兒科學系教授李志光表示，血癌患者一般會接受化療，治癒率為30%至80%，但會同時傷害正常細胞；若化療失效，患者須進行造血幹細胞移植，治癒率約30%至60%；倘患者反覆復發，存活率僅得5%至10%。

近年醫學界着力發展免疫治療，透過基因改造令患者自身免疫系統能消滅癌細胞。李志光解釋，T-淋巴細胞是人體免疫細胞之一，可以攻擊外來細菌及病毒，並有「記憶」可在下次遇到同類細菌或病毒時大量增生及攻擊，惟未必能識別癌細胞。他指出，利用「CAR-T細胞」技術可在患者的T細胞加入特定基因，T細胞表面會出現可識別癌細胞的抗原受體，相當於在T細胞上安裝「雷達」，令其能夠辨認特定癌細胞上的抗原，輸入患者體內後能針對攻擊該類癌細胞。

李志光表示，急性淋巴細胞白血病患者的癌細胞上會有抗原「CD 19」，但人體T細胞本身沒有能夠辨認該癌細胞的「雷達」，無法殺滅癌細胞。利用「CAR-T細胞」技術治療經化療、造血幹細胞移植失敗的病人，初步結果顯示有緩解病情及稍微延長病人存活期。他舉例，外國有患者在確診血癌後兩度復發，接受新療法後，至今7年沒有發現癌細胞。

他續指出，威爾斯親王醫院曾有5名血癌患者到內地及美國接受「CAR-T細胞」治療，年齡介乎2歲至15歲，當中有男童在21個月大時確診急性淋巴細胞白血病，分別接受化療及造血幹細胞移植後，骨髓部位仍出現復發，他今年3月到上海接受治療，目前處於緩解狀態，即未發現癌細胞。

李志光表示，初步數據顯示「CAR-T細胞」治療成效為30%至60%，可為「走投無路」的血癌患者提供多一個選擇。美國食品藥品管理局（FDA）已於2017年，批准兩款治療白血病及淋巴瘤的「CAR-T細胞」產品，但治療費動輒高達100萬美元，李志光期望將技術引進香港並成立實驗室，首階段為10名兒童及成人的復發患者進行臨牀研究，希望能控制及治癒血癌。

中大協理副校長（創新及企業）李康善表示，校方預計於首階段投放不少於6000萬元，期望在2020年第三季成立約3000呎的實驗室，一年治療10至20名病人；其後會設立約2萬呎的實驗室，期望每年治療約100名病人。李志光估計整體療費為數十萬港元。

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