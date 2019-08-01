赴胞妹美容院瘦面遭打錯針　事主供稱從未見過藥劑 (18:13)

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被告葉佩玲否認管有第一部毒藥、未經註冊而從事內外科執業，以及未經註冊藥劑製品3罪。被告胞妹，即案中事主葉佩蘭出庭作供，她憶述案發當日抵達被告經營的「純美美容中心」後，見到一名陌生女子，亦即葉柳蓉，估計她就是幫自己進行美容療程的美容師。

事主指出，原先她打算做「收眼袋」療程，惟葉柳蓉稱「埋線」效果較顯著，「唔使10分鐘，冇傷痕，睇唔到」，故推薦葉佩蘭接受「埋線」療程。事主聽從推薦，遂躺在牀上準備接受「埋線」療程，看見葉柳蓉從其行李內「拎咗啲嘢出黎，一支支放喺枱面」。

此時，被告向事主說：「我都想做，不過家姐你要返工，你做先 。」事主形容被告在療程期間「躉嚟躉去」，經常出出入入手術房間，惟過程中她聽見葉柳蓉叫被告遞針，被告問葉柳蓉「係咪𠵱支？」隨後便把枱面針筒遞給葉柳蓉。

葉柳蓉把針注射至葉佩蘭臉頰，葉佩蘭過了一會感到頭痛、想嘔、渴睡。葉柳蓉隨即報警，並在等候救護車期間一直叫事主「唔好瞓」。

事主在辯方盤問下，指出由始至終只是接受葉柳蓉的療程及服務，被告從未參與及推介她接受療程，又稱她把費用全數繳交葉柳蓉，並指出葉柳蓉不是由被告聘請。當辯方向事主展示涉案藥物、針劑時，事主稱所有物品均為葉柳蓉自行帶往診所，強調「從未喺細妹（被告）美容院見過𠵱啲嘢」。案件明日（2日）續審。

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