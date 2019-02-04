著書稱獨評會收美資助涉誹謗　建制女作家認未核實資料：憑網上資料作「個人理解」 (17:54)

與訟雙方將於下周一（5日）結案陳辭，原告為獨立評論人協會，被告為女作家余非及出版《「佔中」透視》的三聯書店。

余非認為，她在書中提出傳媒如何參與佔中、評論人應沒有政治聯繫的問題，其中57頁上，她於上文指出原告收受NED資助，乃一句陳述性的介紹，下文她批評「不獨立地寫文章」，余非今解釋，兩句沒有因果關係，即收受資助，不等於為對方工作，故上下文應「分開理解」。

原告質疑余非並無進行查證工作，僅靠她在網上讀到區家麟的文章、一張介紹呂秉權為「NED資助的獨立評論人協會成員」的相片，便推論NED與原告有關係，余非反駁稱這是「法庭的語言」，但生活中普通人是靠「感覺」來理解那些材料的呼應意義。余非強調，她在佔中時頻常到現場搜查，有建立自己的圖片庫和對事件的認知，由此作為其搜證工作。

原告方指出，余非的邏輯荒謬絕倫，她認為國際記者協會與香港記者協會（下稱記協）有關，前者曾獲NED資助，因此記協亦牽涉在內；而原告的會員有些是記協的會員，原告公司的創會會員之一，更是由記協主席岑倚蘭，循此關係網絡，推論出原告與NED有關；余非一概不認同。

余非續稱，她沒有想過事件會釀成一宗官司，因此沒有聯絡過NED、美國政府或任何其部門分支，亦沒有向原告了解情況。

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