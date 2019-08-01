73%受訪者反對政府大幅放寬PM2.5可超標次數 (17:39)

立法會議員郭家麒批評環境局長黃錦星「簽完《巴黎協定》後影都唔見，要向他追究」，指摘政府未有加大力度推行減排措施，例如減少車輛數目，以及推動汽車電動化等，但就建議放寛PM2.5超標次數以遷就空氣污染的做法是「呃市民」。

調查顯示，46%受訪者認為現時政府只收緊PM2.5及二氧化硫（SO2）兩種污染物濃度，但又放寛PM2.5超標次數的建議，會令香港空氣質素變差。

健康空氣行動總裁馮建瑋批評政府擬放寛PM2.5超標次數的方案是「搬龍門」，又引述港大2011年的研究顯示，若放寛PM2.5的可超標次數由零次增至9次，亦即現時標準，將會為香港帶來24%的額外健康風險，例如心血管疾病病發率及入院率上升，換言之，今次建議將超標次數由9次增至35次，港人將承受更大風險，但政府未有交代詳情。

對於環保署早前指出，歐盟將PM2.5的超標次數定在35次，但健康空氣行動發現，歐盟國家如英國以路邊空氣監測站為主，離地僅2米，但本港的一般監測站裝在大廈天台，有監測站離地16米，認為兩者不能比較，亦不應以歐盟標準作為參考指標。

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