【逃犯條例】華爾街日報：美政府令官員「克制」回應香港示威　免影響中美貿易談判 (17:29)

反修訂《逃犯條例》風波持續，中國外交部日前稱，香港連串示威是美國的「作品」。美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）報道，美國政府已對官員發出指引（guidance），要求他們回應香港的「反政府示威」時保持克制，以免影響中美貿易談判。
報道引述一名美國官員稱，有關指引是來自政府「最高層」。《華爾街日報》指出，美國政府此舉顯示，總統特朗普把保護經濟或政治利益的機會，視為最優先要做的事，因此有時會違反盟友甚至共和黨內議員的意願。報道並引述美國政府高級官員稱，白宮希望中國尊重對香港人的承諾（commitments），但美方不會公開地表示支持「支持港獨的行動」。
中國外交部稱美國介入近期香港示威後，美國國務卿蓬佩奧回應批評有關指控「可笑」（ludicrous），指出港人正要求香港政府聆聽他們的訴求，「政府聆聽人民訴求，是放諸何時皆適當的」。
（華爾街日報）
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 貿易戰 中美貿易戰 影響 香港 分析 時序 原因 起因 內容 最新發展 中美貿易談判 特朗普 美國 港獨 編輯推介