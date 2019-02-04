【逃犯條例】華爾街日報：美政府令官員「克制」回應香港示威　免影響中美貿易談判 (17:29)

報道引述一名美國官員稱，有關指引是來自政府「最高層」。《華爾街日報》指出，美國政府此舉顯示，總統特朗普把保護經濟或政治利益的機會，視為最優先要做的事，因此有時會違反盟友甚至共和黨內議員的意願。報道並引述美國政府高級官員稱，白宮希望中國尊重對香港人的承諾（commitments），但美方不會公開地表示支持「支持港獨的行動」。

中國外交部稱美國介入近期香港示威後，美國國務卿蓬佩奧回應批評有關指控「可笑」（ludicrous），指出港人正要求香港政府聆聽他們的訴求，「政府聆聽人民訴求，是放諸何時皆適當的」。

（華爾街日報）

逃犯條例 相關報道：

浸大校長錢大康發信師生 建議成立「真相委員會」

工聯會：罷工綁架市民利益 公僕須對特首完全忠誠

華員會籲公僕保中立：罷工如火上加油 於公於私不負責任

警反對周六旺角遊行 只准晏架街足球場集會

立會秘書處職員籲參加公務員集會罷工 批管治失當破壞中立形象

教協籲教師響應8．5罷工 8．17舉行教師遊行

籲勿錯判本港形勢 專業議政去信中央盼顧市民感受

《人民日報》：再鬧下去香港折騰不起