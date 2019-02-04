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【逃犯條例】華爾街日報：美政府令官員「克制」回應香港示威　免影響中美貿易談判 (17:29)

反修訂《逃犯條例》風波持續，中國外交部日前稱，香港連串示威是美國的「作品」。美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）報道，美國政府已對官員發出指引（guidance），要求他們回應香港的「反政府示威」時保持克制，以免影響中美貿易談判。

報道引述一名美國官員稱，有關指引是來自政府「最高層」。《華爾街日報》指出，美國政府此舉顯示，總統特朗普把保護經濟或政治利益的機會，視為最優先要做的事，因此有時會違反盟友甚至共和黨內議員的意願。報道並引述美國政府高級官員稱，白宮希望中國尊重對香港人的承諾（commitments），但美方不會公開地表示支持「支持港獨的行動」。

中國外交部稱美國介入近期香港示威後，美國國務卿蓬佩奧回應批評有關指控「可笑」（ludicrous），指出港人正要求香港政府聆聽他們的訴求，「政府聆聽人民訴求，是放諸何時皆適當的」。

（華爾街日報）

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