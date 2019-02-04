【逃犯條例】政府：絕不接受衝擊公務員政治中立行為　按既定機制嚴肅跟進 (17:58)

羅智光提醒所有公務員，無忘服務市民的初衷，又表示目前是個艱難時刻，呼籲公務員保持團結，以香港整體利益為依歸，一起努力維護隊伍的核心價值，切勿因個人理念而影響政府有效運作，動搖市民對公務員不偏不倚執行職務的信心。

【17:36】反修訂《逃犯條例》風波持續，有公務員發起明晚（2日）在遮打花園舉行集會，亦有人鼓勵公務員響應下周一（5日）罷工。特區政府今日（1日）下午作出嚴正聲明，稱絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，動搖市民對公務員政治中立的信心，令市民覺得公務員無法不偏不倚地執行職務；甚或使外界誤以為其代表全體18萬公務員或所屬部門，令人誤以為公務員與政府對着幹。

政府發言人批評，有關行為製造政府內部分化和矛盾，嚴重影響政府的有效運作、施政和向市民提供的服務。根據《公務員守則》，公務員必須保持政治中立，不論本身的政治信念為何，公務員必須對在任的特首及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務，不得受本身的政治信念支配或影響。就任何公務員違規的情況，政府會按既定機制嚴肅跟進。

政府發言人重申，政府內部一直有既定渠道聆聽同事意見，任何同事均可利用這些渠道表達意見，並呼籲同事在這艱難時刻保持團結，一起努力維護公務員隊伍的核心價值，切勿因個人理念而影響政府有效運作，動搖市民對公務員不偏不倚執行職務的信心。

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