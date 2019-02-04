【逃犯條例】政府：絕不接受衝擊公務員政治中立行為　公務員：基本法賦予公民權 (23:33)

【22:20】一群來自52個部門的「休班」公務員致函羅智光，回應今日政府聲明，指政府發出的聲明有打壓《基本法》列明之公民權利的嫌疑。信函嚴正要求政府必須尊重並嚴格遵守《基本法》，以及立即停止一切令所有公務員同事恐慌之言論。

【21:50】聲稱是一群來自政府各部門的公務員，發出致公務員事務局長羅智光的公開信，重申要求政府回應五大訴求，提到如公務員事務局長對公務員訴求無動於中，他們唯有把行動升級，明晚集會時到政總和平示威。

【17:58】公務員事務局長羅智光致函公務員，稱絕不認同同事以公務員名義發起或參與政治集會和罷工，認為有關做法對18萬名公務員極為不公，提醒公務員表達意見時，應確保意見不會引致與其本身職務有利益衝突，或可能令人認為有損其在執行職務時不偏不倚和政治中立的重要原則。

羅智光提醒所有公務員，無忘服務市民的初衷，又表示目前是個艱難時刻，呼籲公務員保持團結，以香港整體利益為依歸，一起努力維護隊伍的核心價值，切勿因個人理念而影響政府有效運作，動搖市民對公務員不偏不倚執行職務的信心。

【17:36】反修訂《逃犯條例》風波持續，有公務員發起明晚（2日）在遮打花園舉行集會，亦有人鼓勵公務員響應下周一（5日）罷工。特區政府今日（1日）下午作出嚴正聲明，稱絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，動搖市民對公務員政治中立的信心，令市民覺得公務員無法不偏不倚地執行職務；甚或使外界誤以為其代表全體18萬公務員或所屬部門，令人誤以為公務員與政府對着幹。

政府發言人批評，有關行為製造政府內部分化和矛盾，嚴重影響政府的有效運作、施政和向市民提供的服務。根據《公務員守則》，公務員必須保持政治中立，不論本身的政治信念為何，公務員必須對在任的特首及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務，不得受本身的政治信念支配或影響。就任何公務員違規的情況，政府會按既定機制嚴肅跟進。

政府發言人重申，政府內部一直有既定渠道聆聽同事意見，任何同事均可利用這些渠道表達意見，並呼籲同事在這艱難時刻保持團結，一起努力維護公務員隊伍的核心價值，切勿因個人理念而影響政府有效運作，動搖市民對公務員不偏不倚執行職務的信心。

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