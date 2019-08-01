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【逃犯條例】律師會促設「非法定形式」獨立調查委員會　政府須承諾合作 (16:40)

反修訂《逃犯條例》風波持續，繼公務員、大律師公會等之後，香港律師會今日（1日）發出聲明，促請政府成立委員會，獨立調查示威活動的根本原因，以及提出避免類似事件再次發生的建議。律師會稱有關調查「並不一定要以法定形式進行」，但認為政府「必須承諾」與調查委員會合作。

律師會在聲明中指出，獨立調查委員會應有明確職權範圍，並說明調查程序，以確保調查能以公開、公平和公正的方式進行。他們建議，調查委員會主席可由退休法官擔任，其他成員則可從社會各界選出。會方又認為，向調查委員會作證的證人必須匿名，以讓示威參加者能就有關事件進行「公開和坦誠的對話」。

律師會又表示，知悉監警會已決定就6月9日至7月2日發生的連串反修例示威展開調查，「據悉有關當局亦正調查於2019年7月21日在元朗發生的暴力事件」。律師會建議，監警會調查範疇應擴闊，並應全面讓公眾參與。

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