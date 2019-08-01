【逃犯條例】工聯會：罷工綁架市民利益　公僕須對特首完全忠誠 (16:02)

工聯會今（1日）召開記者會，批評不合作運動和全民罷工影響公共事務運作，是綁架市民利益向政府施壓，以達到政治目的，對此強烈反對及譴責。政府人員協會主席馬志成表示，他們絕對不贊同有人故意公開地以公務員身分表態不支持政府施政及推動政治集會，認為相關行為是違背《公務員守則》及操守。
馬志成稱根據《公務員守則》第3.7節，公務員必須對現任特首及政府完全忠誠，並竭盡所能履行職務；另外他又引述第3.8節，稱公務員須確保以私人身分參與政黨活動，強調不要令政府尷尬。
工聯會理事長黃國認為，公務員以個人身分表達意見並沒有問題，但若以公務員身分表態，會跟守則有衝突，故需要慎重。黃國又稱若以公務員身分作出的表態，跟政策相違背，他認為並不妥當。
另外，較早前有港鐵車長發起實名聯署，要求港鐵承認在7月21日元朗襲擊事件中決策失當並道歉，香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗說，收到有數名會員反映稱自己沒有參加聯署，但其姓名卻出現在實名聯署中，工會亦已向港鐵反映該數名車長沒有參加聯署。
譚建釗又表示，元朗襲擊事件發生後翌日，港鐵已與工會開會，港鐵公司亦指明事件中車長沒有犯錯，該車長不用受處分，並解釋事件緣由是港鐵守則已用數十年，港鐵管理層已承諾重新檢視相關程序守則，重申事件中港鐵沒有任何一方員工違反守則。
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