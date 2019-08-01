【逃犯條例】工聯會：罷工綁架市民利益　公僕須對特首完全忠誠 (16:02)

馬志成稱根據《公務員守則》第3.7節，公務員必須對現任特首及政府完全忠誠，並竭盡所能履行職務；另外他又引述第3.8節，稱公務員須確保以私人身分參與政黨活動，強調不要令政府尷尬。

工聯會理事長黃國認為，公務員以個人身分表達意見並沒有問題，但若以公務員身分表態，會跟守則有衝突，故需要慎重。黃國又稱若以公務員身分作出的表態，跟政策相違背，他認為並不妥當。

另外，較早前有港鐵車長發起實名聯署，要求港鐵承認在7月21日元朗襲擊事件中決策失當並道歉，香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗說，收到有數名會員反映稱自己沒有參加聯署，但其姓名卻出現在實名聯署中，工會亦已向港鐵反映該數名車長沒有參加聯署。

譚建釗又表示，元朗襲擊事件發生後翌日，港鐵已與工會開會，港鐵公司亦指明事件中車長沒有犯錯，該車長不用受處分，並解釋事件緣由是港鐵守則已用數十年，港鐵管理層已承諾重新檢視相關程序守則，重申事件中港鐵沒有任何一方員工違反守則。

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