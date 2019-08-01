【逃犯條例】新華社：香港當務之急是依法懲治暴力違法行為 (15:50)

中國現代國際關係研究院港澳所副所長李貞兵受訪時說，香港是一個多元化社會，對問題存在不同意見甚至重大分歧不奇怪，惟他批評有人惡意製造對立、對抗，激化社會矛盾，製造紛爭，甚至勾結外部勢力，呼籲香港各界應充分行動起來，旗幟鮮明反對和抵制暴力。

北京航空航天大學「一國兩制」法律研究中心執行主任田飛龍認為，香港的激進示威者以為「民主價值」可給一切暴行發放「許可證」，認為有關想法幼稚、可悲，批評其企圖癱瘓香港管治及法治秩序的行為，是嚴重破壞社會繁榮穩定，並觸及「一國兩制」原則底線，動搖香港核心價值。

中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉批評，西方部分「民權組織」顛倒黑白、攪動輿論，認為香港反對派甘當外部勢力干預香港事務的「馬前卒」，挾洋自重，對中央和特區政府施壓。她說，香港是中國的香港，其事務是中國的內政，容不得任何外部勢力橫加干涉，又認為中國絕不允許有關勢力「裏應外合」，危害香港發展，踐踏「一國兩制」。

（新華社）

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