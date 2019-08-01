【逃犯條例】華員會籲公僕保中立：罷工如火上加油　於公於私不負責任 (15:09)

聲明稱，尊重會員在遵守法規情況下以個人身分參加集會，但不贊同任何人以「公務員」名義發起集會，並反對任何脅迫港府的罷工行動，認為任何有關發起公務員集會及罷工的言論，均有違公務員憲制責任、政治倫理及政治中立原則。

聲明又指出，如今不同政治訴求群組之間已勢成水火，此時仍以「公務員」名義罷工，將嚴重阻礙公共服務、擾亂民生經濟、破壞香港聲譽，有如為時局火上加油外，還違反公務員品行操守，於公於私皆不負責任，負面影響極大。

華員會呼籲全體公務員秉持政治中立原則，確保政府如常運作，堅守不把個人政治傾向及社會撕裂狀況帶入工作場所，避免影響公共服務提供。會方又呼籲全社會本着同舟共濟、休戚與共的精神，保持冷靜克制，以及在法治框架內進行理性、正面和積極對話，為社會降溫。

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