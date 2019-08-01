兩青年偷12巴士錢箱車資　分別判監18及23個月 (14:47)

其他報道：的士切線累鄰車撞死途人 司機判囚半年

兩名被告依次為陳家偉（21歲）、蔡俊傑（21歲）。辯方求情稱，首被告犯案後十分後悔，經拘留逾10個月後已嘗到滋味和「上了一課」，希望能改過自新並做一個對社會有用的人；被告僱主亦願意與被告再度合作，希望法庭可給予被告重投工作的機會。

辯方續稱，次被告熱愛巴士，被告姊姊亦於求情信中提及被告是個孝順、天真和熱心助人的人，思想亦十分單純，幫助朋友時不會顧慮後果；在探望被告後，她感到被告真誠後悔自己所做的事，望法官能輕判，讓被告可改過自身。

法官表示，由於兩被告及時認罪，可獲全數三分之一的刑期扣減。次被告雖聲稱自己只負責把風，且沒討論過如何分贓或獲得任何贓款，惟他最少一次使用自己的車犯案，並非如所形容中無辜。法官又指出，盜竊並不是藉口，縱然兩被告年輕，但已年過20，有能力分辨對錯，惟兩人完全無視巴士公司的財產權，並非一次或兩次盜竊，而是連續12次，故須為自己的行為負責。

法官稱，由於首被告坦白承認盜竊罪並配合警方調查，刑期可獲一個月扣減，判囚18個月；次被告同因招認罪名而獲扣減一個月刑期，惟他在保釋期間再度犯案，考慮加刑因素後，最後判監23個月。

案情指出，兩名被告於去年8月下旬至9月期間，分別在上水劍橋廣場、洪水橋巴士總站、錦上路巴士總站、荃灣愉景新城巴士總站、上秀茂坪巴士總站及坑口北巴士總站，擅自登上12輛九巴及龍運巴士，偷取錢箱內金錢，並偷去其中5個錢箱，每次盜去1000至5000元不等，兩人被捕後在警誡下招認犯案。次被告另於今年3月因刑事毁壞他人的收藏巴士等多項控罪，被判監禁16個月。

其他報道：補習導師涉非法獲英文試卷機密 與考評局助理明年初受審

其他報道：3號風球下 少年大浪灣衝浪遇溺受傷