【逃犯條例】立會秘書處職員籲參加公務員集會罷工　秘書處：不得參與政治活動 (17:58)

秘書處職員並非公務員，他們由立法會行管會直接聘用，無分黨派地為立法會提供行政支援及服務。秘書處職員須遵守由行管會制訂的《人力資源政策及實施守則》。

秘書處尊重職員對社會議題有個人意見。根據《守則》第15.42條，秘書處所有職員在提供服務時須在政治上完全中立，而且不得在受聘期間參與任何政治活動。

【14:30】反修訂《逃犯條例》風波持續，有公務員發起明晚（8月2日）在遮打花園，舉行「公僕仝人，與民同行」集會，另有網民號召下周一（5日）「三罷」（罷工、罷課及罷市）。有立法會秘書處職員今日（1日）向立法會職員發出電郵，呼籲「一眾立法會秘書處職員」出席公務員集會，以及下周一的全港大罷工暨七區集會。發信人強調，今次僅為單次集會及罷工行動，呼籲秘書處職員事後「繼續堅持立法會政治中立的原則，緊守工作崗位」。

發信的立法會秘書處職員指出，今次反修例紛爭源頭為政府管治失當，令「僅是依照法定程序處理政府提交的法案」的秘書處，被指控為「極不中立的立法機關」，嚴重破壞立法會致力維持的開放中立形象。

發信人指出，擬參加下周一罷工者可「事先向上司闡述立場，表明因關心香港未來，決定以罷工方式參與活動」。他並呼籲立法會秘書處管理層，尊重職員根據《基本法》第27條享有、參加罷工的權利和自由，彈性處理事件，並於明午5時前以電郵向所有職員承諾，不會歧視或不合理對待參與明晚公務員集會及下周一罷工的職員，亦不會作任何形式的懲處或扣減薪酬。

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