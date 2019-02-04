【逃犯條例】立會秘書處職員籲參加公務員集會罷工　批管治失當破壞中立形象 (14:30)

發信的立法會秘書處職員指出，今次反修例紛爭源頭為政府管治失當，令「僅是依照法定程序處理政府提交的法案」的秘書處，被指控為「極不中立的立法機關」，嚴重破壞立法會致力維持的開放中立形象。

發信人指出，擬參加下周一罷工者可「事先向上司闡述立場，表明因關心香港未來，決定以罷工方式參與活動」。他並呼籲立法會秘書處管理層，尊重職員根據《基本法》第27條享有、參加罷工的權利和自由，彈性處理事件，並於明午5時前以電郵向所有職員承諾，不會歧視或不合理對待參與明晚公務員集會及下周一罷工的職員，亦不會作任何形式的懲處或扣減薪酬。

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