中環街市塌假天花無人傷　滲水致負荷過重肇禍 (20:10)

發言人續指出，涉事來往半山及中環的24小時行人通道預定今年第四季作臨時改道，以展開通道上方的混凝土復修工程。為安全起見，工程承建商已在通道內部加設竹棚及石膏物料的裝飾天花，並在行人通道上方天台加設雨擋和擋水石壆。熱帶風暴韋帕日前襲港帶來暴雨，致雨水高過擋水石壆，流入通道，承建商今早已派員加設水泵抽走雨水，惟雨勢持續並積聚在通道裝飾天花，致部分下塌。局方已要求承建商採取進一步加強防範措施，保障途人及施工人員安全。

【17:37】下午1時52分，有人報案稱中環街市行人通道疑有一幅假天花塌下。警方經調查，相信倒塌假天花面積15米乘5米，事件中無人受傷。案件列「容許物件從高處墜下」處理，交中區警區跟進。

現場正進行活化工程，事後工人到場以藍白帆布遮蓋涉事範圍，清理地面碎片及雜物。中西區區議員許智峯聞訊到場了解，他向記者表示，經相關人員初步調查，不排除通道假天花滲水而負荷過重塌下。

【14:28】下午1時52分，有人報案稱中環街市懷疑有一塊天花塌下。警方表示，倒塌的為一塊15米乘10米假天花，初步未有受傷報告；消防指出，天花約10米乘8米，正趕往現場搜索，以確保無人被困。

中環街市獲評級為三級歷史建築物，政府於2017年10月把中環街市交予市建局進行活化工程，預計於2021/22年完成工程，提供大眾化文化和零售設施。

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