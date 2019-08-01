本港白海豚數量32條見新低　4年絕迹大嶼山東北 (13:47)

報告指出，在北大嶼山水域，海豚近年使用率大幅下降，在過去3年集中使用龍鼓洲一帶水域；港珠澳大橋工程竣工後，並未有任何回復數年前較高使用量的迹象。

報告指出，2011至2015年度，本港白海豚的數目分別為65至88條，但2016及2017年度的白海豚數目同樣只得47條，而去年更創新低，只有32條，為1995年有紀錄以來歷史新低。另外，研究員分析了白海豚主要棲息的4個水域，大嶼山西南錄得7條白海豚，西面有19條、西北有6條，東北水域則無錄得任何白海豚，已是連續第4年無白海豚出沒紀錄。

翻查資料，本港1990年代末錄得逾250條白海豚，數字一直保持平穩，直至2011年港珠澳大橋動工，數字開始下降，當中以大嶼山東北面水域為重災區，該區水域的白海豚由11條急跌至2012/13年的4條，到2015/16年首次錄得0條；今年報告顯示，白海豚已連續第4年絕迹大嶼山東北面水域。

報告又指出，江豚在2018年錄得最高使用量的棲身地，位處於索罟群島以東數公里外的海域，而長洲西南角、大鴉洲附近及南丫島西南面水域亦錄得中度使用量。在過去10年間，石鼓洲附近水域一直被視為江豚最重要的生境，但牠們於2018年在該水域的使用量，大幅下降至甚低水平。

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