【逃犯條例】籲勿錯判本港形勢　專業議政去信中央盼顧市民感受 (13:32)

5名「專業議政」議員去信國家主席習近平，指出從周一（29日）港澳辦的記者會可見中央政府錯判形勢，勸喻中央政府顧及香港市民感受。
該封致中央政府的公開信由5名功能組別議員聯署，當中包括會計界梁繼昌、教育界葉建源、法律界郭榮鏗、衛生服務界李國麟及資訊科技界莫乃光。信中就港澳辦的記者會，認為中央政府未能回應當前香港局勢問題；信中提到發言人被問及應否成立獨立委員會時，回答說目前要「堅決依法懲治暴力犯罪行為」，5人批評這是本末倒置，警察加強執法並無助解決政府管治失當，提出政治問題應政治解決。
另外，信中回應港澳辦發言人向警隊致以「崇高敬意」的說法，認為與民情有「巨大落差」，市民合理地懷疑警方偏袒在元朗襲擊市民的暴徒，中央的說法只會令人覺得中央政府「黑白不分和欠缺公允」。
信中又提及憂慮專業人士會因目前危機而離港，外資或將撤資，屆時將影響香港國際金融中心的地位，同時著中央回應主流民意，即成立獨立調查委員會及回應5大訴求。
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