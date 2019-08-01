的士切線累鄰車撞死途人　司機判囚半年 (12:50)

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辯方求情稱，被告鄭子軒（24歲）交通紀錄完美，從未收過告票，然而他駕駛的士只有5天，案發時被告正接載女乘客由佐敦前往藍田，女乘客突然叫被告在案發地點轉右，被告聽從後才發生意外。

辯方續稱，被告教育程度只有中四，案發後他已感後悔，並患創傷後壓力症候群需求診精神科，希望法庭乃念案中不涉超速、被告亦非故意，請求輕判。

法官接納被告求情，指出案件不涉超速或其他嚴重危駕行為，屬同類案件中刑責最輕類別；不過法官認為被告的確犯了罪，撞死了人，入獄無可避免，故判被告監禁半年。

被告聞判後站起向死者家屬致歉，惟死者母親向法庭表示被告刑期太短，法官則籲主控官向死者母親解釋箇中法律原因。

案情指出，被告去年6月18日零晨3時左右正駕的士接載乘客，途經油麻地彌敦道與甘肅街交界，打算轉右時，撞到旁邊行車線另一輛的士。另一輛的士因此失控，逆時針旋轉並衝向彌敦道左邊行人路，撞倒行人邱志文（56歲），救護員到場發現邱志文頭部被夾在的士車頭與店舖捲閘之間，送院後證實不治。

被告被捕後在警誡下稱，他只有2年駕駛經驗，駕駛的士只有5天。法證人員檢驗後，證實案中兩輛的士均沒有超速。

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