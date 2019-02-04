臨時選民登記冊人數約412萬　新登記38.6萬人 (12:57)

2019年地方選區臨時選民登記冊載有約411.9萬名選民，較去年淨增加約30.5萬人，當中包括約38.6萬名新登記選民，以及扣減約3.2萬名因離世和4.9萬名經查訊程序等原因而被載入取消登記名單內的選民。此外，選舉事務處收到約45萬個已登記地方選區選民更新資料的申請。

選舉事務處發言人表示，已向被載入取消登記名單內的人士發出提示信，提醒他們在8月25日或之前提交回條，確認其登記住址正確或更新登記住址，才可以恢復其選民登記。另外，任何人如已申請登記為選民，但未能在有關登記冊內找到其姓名；或發現其資料紀錄有誤，可親自前往選舉事務處提出申索。任何人如認為有某位已登記為選民的人士無資格登記，亦可親自到選舉事務處提出反對。

對於早前有選民在換領新智能身分證時，受入境處電腦系統出現技術性問題所影響，選舉事務處表示，已全面核對2018年12月27日至2019年5月31日期間受影響選民的相關資料，發現所得資料與選民登記冊中約3.2萬名選民的資料不同，因此已發信及以不同途徑聯絡有關選民，提示他們更新住址資料及提供所需文件，並會向他們提供協助，以便趕及將其更新住址資料載列於2019年正式選民登記冊。「如未及更新住址，有關選民仍可於原有住址所屬的選區投票。」

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