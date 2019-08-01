少年大浪灣衝浪受傷　觀塘泳池兩遇溺一死一獲救 (22:57)

【13:08】早上9時許，一名少年於石澳大浪灣遇溺，他頭、臉及手受傷，救護員為他蓋上保溫錫紙，清醒送往東區醫院治理。

大浪灣泳灘今早仍有市民前往衝浪，救生員在泳灘當眼處懸掛紅旗。

有份拯救事主的救生員透露，事主今早與一名友人前來衝浪，於附近士多租借滑浪板。事發時事主被困在礁石之間，如波子機般撞來撞去，事主不斷掙扎，獲救時一度暈眩，其後回復清醒。

他續說，去年夏天曾有衝浪者在惡劣天氣下前來滑浪，同樣被困於礁石間，送院後不治。他強調，惡劣天氣下市民不該下水，救生員下水拯救「都係搵命搏」，「但我們只可以勸喻，不能阻止」。他又表示，雖然救生員服務已暫停，沒人在更亭留守，但他們都會在岸邊視察，如有人遇溺定盡本份救人。

記者在場視察，今早大浪灣救生員服務已暫停，但仍有約10人毋懼風雨，在海邊滑浪。附近有3間士多營業，其中一間門外置有滑浪板。記者入內查詢，東主表示今日沒有出租滑浪板，都是衝浪者自行帶板前來滑浪。