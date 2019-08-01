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【逃犯條例】《人民日報》：再鬧下去香港折騰不起 (10:36)

內地官媒《人民日報》海外版今日（8月1日）發表題為〈再鬧下去香港折騰不起〉的署名文章，連續4日批評香港近期發生的暴力事件，指極端激進分子踐踏法治、觸碰「一國兩制」原則底線，認為若法治不存、暴力橫行，香港繁榮穩定的根基就會被侵蝕，認為若「再亂象橫生，香港折騰不起。」

文章提及暴力行為對香港經濟民生的影響，指「暴徒」包圍西九龍高鐵站時，當日客流量比平日周末少了一半，不少訪港團行程被迫更改，甚至提早回酒店休息，反問旅行本是為放鬆心情，惟誰願意去一個生命財產安全受威脅的地方呢？

文章認為，香港雖有不錯的家底，具有一些有利條件和獨特優勢，但如果沒有國家支持、沒有團結一致、穩定向好的發展環境，沒有全市場、全社會的廣泛參與，其優勢都將動搖，「香港亂了，全社會都要『埋單』」。

文章最後呼籲特區政府和全社會設法，採取有效舉措，推動經濟發展、民生改善，特別是幫助年輕人解決在住房和學業、就業、創業等方面遇到的實際困難，並寄語香港盡快重回平和冷靜、更多香港人能了解和把握國家發展機遇。「反之，倘若再亂下去，香港將元氣大傷，跟寶貴的發展機遇失之交臂。」

（人民日報）

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