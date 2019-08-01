天文台改發一號風球　黃雨警告取消 (21:07)

【19:39】天文台於晚上7時20分改發一號戒備信號，取代三號強風信號。另外，早上發出的黃色暴雨警告信號仍然維持，至今已生效逾12小時。

熱帶風暴韋帕已在廣東湛江市登陸。晚上7時，韋帕集結在香港之西南偏西約400公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過廣東西部。其外圍雨帶仍會間中為本港帶來大驟雨及狂風，海面亦有湧浪，天文台呼籲市民遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

【11:45】天文台表示，預計三號強風信號在下午維持一段時間。當本港風力減弱時，會在黃昏至晚上改發一號戒備信號。

【09:45】雖然韋帕逐漸遠離香港，本港依然普遍受強風影響，離岸海域及高地初時間中吹烈風。預計三號強風信號在下午2時前依然維持。當今日稍後本港風力減弱時，天文台會改發一號戒備信號。

【07:48】三號強風信號現正生效，天文台於上午7時25分發出黃色暴雨警告信號。

雖然熱帶氣旋韋帕逐漸遠離香港，本港依然普遍受強風影響，離岸海域及高地初時間中吹烈風。預料高達每小時100公里或以上的陣風繼續吹襲香港。三號強風信號將會在早上維持。

與韋帕相關的雨帶仍會間中為本港帶來大驟雨及狂風，海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

上午7時天文台錄得氣溫27度，相對濕度93%。本港地區今日天氣預測，吹偏東強風，初時離岸及高地間中吹烈風，漸轉吹東南風。多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。初時海有大浪及湧浪。未來數日仍有驟雨。