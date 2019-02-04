【逃犯條例．短片】駐軍司令員譴責極端暴力　斥嚴重觸碰「一國兩制」底線 (23:23)

反修訂《逃犯條例》觸發多場警民衝突，解放軍駐港部隊司令員陳道祥今日（31日）譴責近期一系列極端暴力事件，指嚴重觸碰「一國兩制」的原則底線。而駐港部隊官方微博今日亦發布題為《不忘初心，守護香江》的宣傳片，讓市民了解駐港部隊。
陳道祥於慶祝解放軍建軍92周年招待會致辭時表示，「近段時間以來，香港發生一系列極端暴力事件，嚴重破壞香港的繁榮穩定大局，嚴重挑戰香港的法治和社會秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰『一國兩制』的原則底線，絕對不能容忍」。
陳道祥表示，駐港部隊將堅決聽從中共中央和中央軍委主席習近平指揮，貫徹《基本法》及《駐軍法》，堅定支持特首林鄭月娥帶領特區政府依法施政、支持香港警方嚴正執法、依法嚴懲暴力犯罪分子、維護國家主權安全和香港繁榮穩定。
特首林鄭月娥、全國政協副主席董建華、中聯辦主任王志民、警務處長盧偉聰、港區全國人大代表、政協委員及駐港領事等近400人今日亦有出席招待會。
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