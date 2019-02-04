【逃犯條例】港人穿黑衣北上被送公安局盤問　扣6小時簽悔過書承諾不遊行 (22:18)

設計工作室「無事無事研究所」今午（31日）在facebook專頁表示，有員工日前到羅湖接收食品廠出產的月餅樣版，但因身穿黑衣而被公安截查，查閱手機後發現該員工存有參與反修例遊行的相片，於是強制他取出回鄉證入境，並移交至內地公安局審查，扣留6小時至凌晨時分，寫了悔過書後方准離開，其間亦被「拮手指」取DNA。

「無事無事研究所」表示，一直盡量不提政治取向，但今次要提醒大眾，若到內地千萬不要穿黑色衣服，並要刪除手機內與政治相關的照片和影片，「因為內地公安可以一句『覺得你有可疑』，就檢查手機及將你扣押，毫無準則可言」，寄語香港人萬事小心，一齊加油。

涉事員工今晚回覆本報查詢時憶述，當日過了香港關口和羅湖橋，被邊檢人員攔截，當時不少身穿黑衣的人都被抽查，包括開啟手機檢查，當發現手機內有反修例的遊行相片和片段，就被移送至另一房間審問和登記，其後在未透露原因下，直接移交至內地的公安局覊留室等候及取口供，其間被問去了遊行多少次，政治立場如何，甚至家人的名稱及年齡等個人資料，最終要在悔過書上承諾不再參與遊行示威，以及即時刪除手機內的遊行相片及片段，才能離開。

該員工強調，自己只參與了6月16日200萬人的民陣遊行，當日走到金鐘，未有留守，過關當日穿的黑衣上亦未有任何字句，質疑若內地認為自己有敏感資訊，為何不直接拒絕入境，而是強行移送至公安局審問。

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