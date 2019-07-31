【逃犯條例】有律政司檢控人員發公開信　批鄭若驊「視檢控守則如糞土」 (21:14)

公開信指出，根據基本法第63條，香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。而檢控其中最重要的兩條原則是檢控每一件案前必須考慮，是否有合理機會達到定罪和檢控是否合乎公眾利益；但遺撼地，鄭若驊和梁卓然似乎忘記了以上原則。

公開信批評，鄭若驊「其身不正，又不是刑事法專才」，在處理牽涉大型公眾活動的案件時，主要考慮政治因素，在沒有充分證據，沒有合理機會達到定罪或不乎合公眾利益的情況下仍堅持檢控，「視檢控守則如糞土」。而梁卓然既然是資深大律師，是刑事法律專才，負責掌管香港所有刑事檢控，應該把關和作獨立判斷，遺憾地梁卓然亦被鄭若驊踐踏，不能做好把關工作。

這些檢控人員批評，現在香港風雨飄搖，在大是大非的議題上，梁、鄭對外只會背誦範本對答以搪塞傳媒的查詢，對內亦從來沒有安撫和穩定人心。鄭若驊只懂向特首叩頭。而梁卓然只求明哲保身，為未來晉升高等法院法官鋪路，梁鄭他們都愧當刑事檢控專員和律政司長這職銜。

公開信指出，7．21警黑勾結事件，令所有人震驚和憤慨。香港法治面臨前所未有的衝擊。他們絕對支持成立獨立委員會調查7．21事件。在廣大香港市民對法治和律政司日漸失去信心的時候，律政司更需要一個有良心、有原則的人擔當律政司長和刑事檢控專員，保障正義得以伸張，無辜的得到釋放，這樣才不會辜負香港市民對律政司應有的期望。

據消息透露，鄭若驊於反修例事件上「一言堂」，一面倒撐警，鄭若驊及梁卓然近期因反修例事件每周都與警察開會，而以往鄭若驊並不會每周與警察開會，因而引起律政司內部不滿。

《明報》就上述事宜向律政司查詢，正等待回應。

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