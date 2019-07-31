【逃犯條例】職工盟呼籲8．5罷工　促政府落實五大訴求 (21:20)

職工盟於網頁中寫道，眼見青年孩子一個個勇敢地走上街頭，為香港發聲，換來警察的殘暴對待，不可視而不見。當市民對年輕人以流血被捕方式抗爭感痛心，市民必須有所行動與他們站在一起對抗特首林鄭月娥的暴政，「罷工就是打工仔最強的武器」。

職工盟呼籲，各行各業僱主對罷工行動應體諒和支持，促請僱主當日響應罷市一天，或作特別安排，容許僱員以罷工方式出席將於不同地區舉行的集會。

職工盟亦呼籲各行各業的工會組織，向資方或管理層正式提出要求，爭取容許僱員以罷工方式參加當日集會，以及答應不會因僱員參與是次罷工而剋扣原有福利、不會對參與罷工的僱員作出任何形式懲處、不會對參與罷工的僱員作任何歧視對待。

逃犯條例 相關報道：

逾百人包圍天水圍警署聲援 被捕中學生：警員氹我去警署

《人民日報》：「內外勾連」亂港注定一場空 《環時》：香港年輕人要清醒何去何從

贊成獨立調查 盛智文：若無做錯警察毋須擔心

瑪嘉烈醫生網上言論遭聲討 院方提醒醫生一視同仁

憂局勢動盪 瑞士銀行經理：中國投資者傾向不匯錢到香港

港人申請移民台灣急增 比去年平均增近三成