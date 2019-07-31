【逃犯條例】職工盟呼籲8．5罷工　促政府落實五大訴求 (21:20)

反修訂《逃犯條例》行動層出不窮，香港職工會聯盟今日（31日）呼籲全港「打工仔」，不論來自什麼階層，擔任什麼職位，從事什麼職業，一同於下周一（8月5日）響應全城罷工行動，參與金鐘、黃大仙、屯門、大埔、旺角、荃灣及沙田的集會，要求政府落實民間的五大訴求。
職工盟於網頁中寫道，眼見青年孩子一個個勇敢地走上街頭，為香港發聲，換來警察的殘暴對待，不可視而不見。當市民對年輕人以流血被捕方式抗爭感痛心，市民必須有所行動與他們站在一起對抗特首林鄭月娥的暴政，「罷工就是打工仔最強的武器」。
職工盟呼籲，各行各業僱主對罷工行動應體諒和支持，促請僱主當日響應罷市一天，或作特別安排，容許僱員以罷工方式出席將於不同地區舉行的集會。
職工盟亦呼籲各行各業的工會組織，向資方或管理層正式提出要求，爭取容許僱員以罷工方式參加當日集會，以及答應不會因僱員參與是次罷工而剋扣原有福利、不會對參與罷工的僱員作出任何形式懲處、不會對參與罷工的僱員作任何歧視對待。
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