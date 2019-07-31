內地美容師打錯針累婦昏迷　美容院東主否認3罪 (18:25)

被告葉佩玲否認管有第一部毒藥、未經註冊而從事內外科執業、未經註冊藥劑製品共3項罪，案件今日開審。控方開案陳辭指出，被告2016年中旬頂手涉案「純美美容中心」，並於同年9月11日叫胞姊葉佩蘭，亦即事主到中心接受療程。在被告指示下，同案已認罪的葉柳蓉替事主進行「埋線」瘦面療程，先替事主塗麻醉藥膏，數分鐘後再把麻醉藥注射入事主右臉頰。

葉柳蓉其後叫被告遞針筒給她，再把針筒內藥物注射至事主左臉頰。此時葉柳蓉突然問被告遞了什麼針筒給她，兩人顯得驚慌，才發現誤把腎上腺素當作麻醉藥「利多卡因」注入事主臉頰。事主當時嚴重頭痛及嘔吐，之後失去知覺。事主最終被送往深切治療部，一周後出院，被告與葉柳蓉一併被捕。

被告在警誡下稱，「我只係幫阿May遞支針畀佢，因為佢幫我家姐做美容，其他嘢我唔知，我淨係知道支針係埋線針」，又承認不清楚葉柳蓉是否香港註冊醫生，只知她來自內地，曾在韓國「學過及考了個牌回來」。

控方引述整容外科專科醫生饒汝民指出，只有香港註冊醫生才可進行相關手術，而事主體內腎上腺素超過一般局部麻醉所需劑量3倍，或會導致極高血壓、腦出血、中風，肺水腫及心肌缺血等情況。審訊明續。

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