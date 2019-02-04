【逃犯條例】《人民日報》：「內外勾連」亂港注定一場空　《環時》：香港年輕人要清醒何去何從 (17:07)

特區政府修訂《逃犯條例》引起的風波持續。內地官媒《人民日報》海外版今日（31日）發表題為〈「內外勾連」亂港注定一場空〉的署名文章，再次批評民陣致函各個駐港總領事館的做法，批評是企圖挑動外部勢力干預香港事務，及對特區政府施壓，形容「不僅影響國內外遊客的選擇，更寒了香港民眾的心」。
文章又認為，「『內外勾連』唱雙簧，說穿了無非是想把香港搞亂，把香港變成中國的一個麻煩，進而牽制或者遏制中國的發展。其心可誅，其圖謀更是注定無法得逞」。
另一內地官媒《環球時報》亦發表題為〈香港年輕人要清醒從何處來，向何處去〉的社評，批評香港部分年輕人是為了「有跟西方更加靠近的幻象」而信奉絕對民主，反問「從烏克蘭到中東再到南美，有很多地方都鬧了，有的還真『鬧成功』了，然而哪個地方年輕人的命運改變了？美好的前途從此向他們展開了？」
社評強調，香港幸運地趕上了中國全面崛起，並獲得「一國兩制」此一得天獨厚優勢，讓香港有港高度自治之餘，又能得到中國內地發展的近水樓台，形容「這就是香港年輕一代走向未來的清晰方位和路標」。
（人民日報/環球時報）
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