唐偉康向北京建言︰在對港事務上「退一步」　予港更多空間 (17:02)

唐偉康周二（30日）在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的研討會上，談及香港近期的局勢以及與中央政府的關係，他向北京提出建議，希望中央政府在對港事務上要冷靜後退，在北京和香港之間創造更多空間。他說知道自己作為外國人提這個建議，中國方面會對此有負面反應，「但我認為這是正確的建議」。

作為前美國駐香港最高層級的外交官，唐偉康建議美國及其他外國政府多與香港接觸，並坦誠直率地發表對港看法，但也別因香港涉及中國議題而誇大香港面臨的情況。唐偉康認為，如果美國對港政策偏離《美國—香港政策法》的框架是不明智的舉動。《香港政策法》載明，如果香港不再享有足夠自治，美國政府將重新考慮是否給予香港特殊待遇。被問到是否認為香港仍享有「足夠自治」，他引述國務院早前報告稱，香港自治仍足夠但在下降（sufficient but declining）。

唐偉康稱北京低估港人對「一國兩制」焦慮

唐偉康說，「香港的成功在於其與中國不同，卻是中國的一部分」，而近年來北京與港府似乎忽視了這一讓香港與眾不同的關鍵，同時也低估了港人對「一國兩制」的焦慮。

唐偉康原定7月初在華盛頓智庫發表演說，但活動在原定舉行日期前一日遭到延遲。根據《金融時報》報道，較早前，唐偉康本計劃就香港自治情況發表對北京政府的嚴厲批評，但被美國國務院要求刪除原定批評中國的內容，以免觸怒北京而影響中美經貿談判。唐偉康回應BBC提問時，未有證實上述報道所言是否屬實，稱智庫演講因要通過國務院的審查與官僚程序而改期。

唐偉康在演講中稱，特朗普政府傾向於將美中貿易等首要目標放於優先位置，而把香港等議題列為次要議題。他呼籲，華府對外政策不應只是關於交易，應堅持原則性價值觀。

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