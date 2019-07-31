港聞

【逃犯條例】逾百人包圍天水圍警署聲援　被捕中學生：警員氹我去警署 (17:15)

政府修訂《逃犯條例》持續引發爭議，有年輕人昨（30日）於天水圍天秀路的「連儂牆」被捕，其中兩人為16歲中學生，引發逾百人包圍天水圍警署聲援。涉普通襲擊的徐同學接受訪問時稱，得知上址「連儂牆」遭破壞，昨晚與陳姓同學到場清理垃圾，二人9時許到達隧道，約20分鐘後，一名穿灰衣男子上前指罵並攝錄他們，其間更推撞陳數下，徐同學未有理會，未幾灰衣男子與陳姓同學走到隧道外，徐同學遂追至天秀路足球場，當時灰衣男子仍繼續攝錄，徐同學擔心被拍攝到樣貌，於是打開長傘遮擋鏡頭，詎料被灰衣男指控打人。

警方接獲報案，分別向徐、陳及灰衣男子問話，徐同學稱自己只是到上址撿垃圾，亦配合警方出示身分證，其間警員稱要帶他到警署協助調查，他引述警員「係度協助唔到調查，要返去先問到嘢」，於是被警員帶上警車，同時被沒收電話，過程中警員沒有提及會拘捕他。

徐同學被帶進天水圍警署一間搜查室，探員告訴他涉嫌普通襲擊被捕，他聽後十分驚訝，探員隨即反問「乜佢地冇同你講咩」，他形容現場警員「氹我去警署」。

凌晨2時許，徐同學獲准保釋離開警署，逗留警署期間聽到外面有人大叫，「知道有人支持，很感動」，事後他得知有人向包圍警署者投擲煙花，對事件感到驚訝及心痛。他續說，整場反修例運動中，自己只參與和平遊行及在「連儂牆」幫忙，對於被捕感無辜和憤怒，「只要我無做錯，應該冇咩嘢」。

立法會議員鄺俊宇正協助跟進事件，並協助兩學生尋求義務律師協助。   

逃犯條例 相關報道：

贊成獨立調查 盛智文：若無做錯警察毋須擔心

瑪嘉烈醫生網上言論遭聲討 院方提醒醫生一視同仁

港人申請移民台灣急增 比去年平均增近三成

3公務員團體批公僕罷工集會 要求部門首長跟進

澳洲港留學生反修例遭恐嚇

譴責天水圍警署外射煙花暴徒 公民黨促警嚴肅調查緝拿歸案

張仁良哽咽心痛年輕人倡建對話平台 史維促訂解決方案

教大校長致函特首倡撤回修例 科大校長促訂解決方案

數百人包圍天水圍警署 有人向群眾射煙花7人傷

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 天水圍警署 包圍 普通襲擊 連儂牆 編輯推介

上 / 下一篇新聞