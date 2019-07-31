【逃犯條例】逾百人包圍天水圍警署聲援　被捕中學生：警員氹我去警署 (17:15)

警方接獲報案，分別向徐、陳及灰衣男子問話，徐同學稱自己只是到上址撿垃圾，亦配合警方出示身分證，其間警員稱要帶他到警署協助調查，他引述警員「係度協助唔到調查，要返去先問到嘢」，於是被警員帶上警車，同時被沒收電話，過程中警員沒有提及會拘捕他。

徐同學被帶進天水圍警署一間搜查室，探員告訴他涉嫌普通襲擊被捕，他聽後十分驚訝，探員隨即反問「乜佢地冇同你講咩」，他形容現場警員「氹我去警署」。

凌晨2時許，徐同學獲准保釋離開警署，逗留警署期間聽到外面有人大叫，「知道有人支持，很感動」，事後他得知有人向包圍警署者投擲煙花，對事件感到驚訝及心痛。他續說，整場反修例運動中，自己只參與和平遊行及在「連儂牆」幫忙，對於被捕感無辜和憤怒，「只要我無做錯，應該冇咩嘢」。

立法會議員鄺俊宇正協助跟進事件，並協助兩學生尋求義務律師協助。

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