【逃犯條例】瑪嘉烈醫生網上言論遭聲討　院方提醒醫生一視同仁 (15:57)

該顧問醫生於7月27日在facebook發帖文寫：「今日作好準備，若有斷手斷腳出現，一個不留，打完即走。哈哈，入得嚟就預咗比我哋打，大大力打；若不然，也可能要出手術刀。」有關帖文今於網上廣泛流傳，眾多網民批評該言論有違醫德，並號召要致電瑪嘉烈醫院、寫信到醫委會和向醫管局投訴。

瑪嘉烈醫院發言人回覆，針對最近於社交媒體上一些留言，醫院一向有提醒所有同事，應抱一視同仁及專業態度服務病人，而公立醫院在治理病人時，一向以病人的生命及安全為首要考慮，醫護人員會繼續秉承專業的精神，為市民提供優質醫療服務，醫管局亦有既定機制接受市民投訴。

醫學界立法會議員陳沛然於網上發言指出，不同意以言入罪，現可以做的是盡力證實事件真偽，口誅筆伐並不能幫助社會，呼籲各醫護人員緊守崗位，用心照顧病人，服務香港人，並小心言論，不要增添撕裂和矛盾。

逃犯條例 相關報道：

譴責天水圍警署外射煙花暴徒 公民黨促警嚴肅調查緝拿歸案

張仁良哽咽心痛年輕人倡建對話平台 史維促訂解決方案

董建華稱修例爭議有幕後推手 點名台灣美國

真道書院助理校長戴健暉就仇警言論致歉（附回應全文）

教大校長致函特首倡撤回修例 科大校長促訂解決方案

梁君彥：立會大樓修復費4000至5000萬 10月中完成修復樂觀

譚惠珠：中央不擔心爭議拖到國慶影響面子 當局或須考慮過濾網上危害安全信息

彭博社：解放軍集結香港邊境

數百人包圍天水圍警署 有人向群眾射煙花7人傷

千公僕支持8‧5罷工 部門收風應變 涉52部門 促回應五大訴求