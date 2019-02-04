中年漢8年徵友騙11女300萬元　認欠賭債犯案囚4年 (15:39)

被告陳國文（57歲）頭髮稀疏，身形略胖，他承認9項欺詐、4項盗竊、7項以欺騙手段獲得財產及1項使用偽造身分證罪，罪行橫跨2010至2018年。

辯方求情稱，被告來自澳門，犯案源自賭癮，他明白案情嚴重，現已真誠悔改，與被告一起3年的現任女友亦能感受其悔意。法官斥被告行為違反誠信，此類案件近年屢見不鮮，有必要在判刑上加以阻嚇，故判他入獄4年。

案情指出，被告先於2010年透過《蘋果日報》徵友廣告認識一名54歲林姓女子。被告訛稱自己來自澳洲，成功令該女子給他1000元及英國BNO護照，以購買機票一同前往澳洲，惟被告其後失蹤。警方至2018年拘捕被告時才尋獲該BNO護照，被告解釋偷去BNO是希望令人相信他是香港人。

警方又發現，被告曾透過《東方日報》徵友廣告，分別以假名「黃偉賢」及「何志忠」結識兩名年近六旬女子。被告分別游說她們合資置業，例如向女子承諾結婚並購買大埔「嵐山」單位，以及向女子借錢購買美孚單位，從兩人身上騙得逾150萬元。

自2016年起，被告轉用微信交友，認識8名45至62歲女子。被告繼續利用假名「黃偉賢」交友，並利用不同手段向對方索錢，包括訛稱共同參加外地旅行團、借錢處理內地物業轉移手續、經營海味生意遇到困難、合資投資小食店，甚至向對方借錢，聲稱墊支賣樓稅項並揚言會與對方結婚，騙取逾100萬元。

被告又曾向在微訊認識的其中兩人兌錢，惟他實際是以陰司紙兌換女事主的真現金，成功騙取55萬元。被告在警誡下招認犯案，承認向各名女事主所述都是謊言，辯稱因欠下賭債而犯案。

另外，被告犯案期間又偷去兩部屬於涉案女事主的手機、一名男子的回鄉證，以及另一男子的信用卡，他解釋偷信用卡是為了冒充有錢人。

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