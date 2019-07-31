【逃犯條例】憂局勢動盪　瑞士銀行經理：中國投資者傾向不匯錢到香港 (15:53)

報道指出，目前香港的示威活動已從反條例，演變成對北京的不滿，投資者擔心香港再也無法保存原有的獨立和自主。香港德國商會主席寧馬克（Wolfgang Niedermark）表示，儘管近期局勢動盪，香港優勢仍在，尤其新聞自由讓人印象深刻。

不過，根據美國傳統基金會的報告，顯示香港司法效率的分數大跌，而近期頻繁的示威活動更讓外商感到不安，寧馬克認為，有關衝突的醜陋畫面，已傳遍世界各地，重創香港自由開放的國際貿易中心形象。

（新蘇黎世報／中央社）

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