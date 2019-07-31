港聞

【逃犯條例】憂局勢動盪　瑞士銀行經理：中國投資者傾向不匯錢到香港 (15:53)

修訂《逃犯條例》引起的風波持續，歐美外商對香港前景表示憂慮。瑞士《新蘇黎世報》引述一名當地銀行經理稱，愈來愈多中國投資者考慮不把錢匯到香港，而是轉而匯錢到新加坡及瑞士。

報道指出，目前香港的示威活動已從反條例，演變成對北京的不滿，投資者擔心香港再也無法保存原有的獨立和自主。香港德國商會主席寧馬克（Wolfgang Niedermark）表示，儘管近期局勢動盪，香港優勢仍在，尤其新聞自由讓人印象深刻。

不過，根據美國傳統基金會的報告，顯示香港司法效率的分數大跌，而近期頻繁的示威活動更讓外商感到不安，寧馬克認為，有關衝突的醜陋畫面，已傳遍世界各地，重創香港自由開放的國際貿易中心形象。

（新蘇黎世報／中央社）

逃犯條例 相關報道：

譴責天水圍警署外射煙花暴徒 公民黨促警嚴肅調查緝拿歸案

張仁良哽咽心痛年輕人倡建對話平台 史維促訂解決方案

董建華稱修例爭議有幕後推手 點名台灣美國

真道書院助理校長戴健暉就仇警言論致歉（附回應全文）

教大校長致函特首倡撤回修例 科大校長促訂解決方案

梁君彥：立會大樓修復費4000至5000萬 10月中完成修復樂觀

譚惠珠：中央不擔心爭議拖到國慶影響面子 當局或須考慮過濾網上危害安全信息

彭博社：解放軍集結香港邊境

數百人包圍天水圍警署 有人向群眾射煙花7人傷

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 新蘇黎世報 瑞士 新加坡 編輯推介

上 / 下一篇新聞