【暴動案審訊】市民自發買食物雨衣庭外派發 (15:29)

早上約11時，有聲援市民提議進入法院內不同樓層，讓更多被淋雨的市民亦能到有蓋地方避雨。一名男子堅持站在雨中，其他人撐傘包圍，為其擋雨；男子一度𣎴適，需要急救，救護車其後到場將男人送院。

中午近12時，雨勢再度轉大。半小時後，有被告及家屬陸續步出法院。門外聲援的人拍手歡呼，高叫「香港人加油」、「沒有暴徒，只有暴政」、「光復香港，時代革命」。部分步出法院的人雙眼通紅，有人和應口號。

至下午1時，另一批被告及家屬開始步出法院電梯時，聲援市民在兩旁一同撐起雨傘，爲被告及其家屬擋住鏡頭，其間又不斷高呼「䆁放義士」等口號。

下午1時半左右，⼀輛警車駛入法院外的太安街，聲援市民起哄，拍打警車。有長者替其他人向車內警員致歉，警車最終駛離現場。

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