【逃犯條例】3公務員團體批公僕罷工集會　要求部門首長跟進 (15:07)

多名公務員早前先後聯署，就反修例風波表態，有公務員決定本周五（8月2日）晚發起集會。政府人員協會、國家行政學院香港同學會，以及香港公務員總工會今日（7月31日）發表聯合聲明，批評故意公開身分的公務員，指他們公開不支持法治和政府依法施政的立場，並推動政治集會呼籲其他公務員參與，明顯嚴重違反公務員守則及操守。
3個公務員團體表示，公務員的政治中立，建基於法治精神，支持特首領導特區政府依法施政，而有關公務員共同發表政治言論及發起政治集會行動，並有人在網絡上呼籲公務員罷工，指行為明顯違反公務員守則，違背公務員誠信，「這種企圖以少數人的立場訛稱代表整個公務員隊伍的做法，我們絕不認同」。
聯合聲明呼籲所有公務員認清自己的角色，勿受有心人誤導，被推向前線，並促請公務員事務局及相關部門首長跟進調查，加強教育公務員有關紀律操守，同時懇請各界共同放下歧見，與政府一起努力，解決目前的社會矛盾。
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